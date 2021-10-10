Продолжение истории киллера-азербайджанца, который исполнял заказ спецслужб Ирана

AlphaNews пишет, что задержанному переданы для ознакомления все материалы дела, которые были переведены на русский язык.

Кроме того, следствие ждет результатов экспертизы содержимого трех мобильных телефонов, которые были найдены во время обыска у подозреваемого.

Продление ареста вызвана необходимостью подготовки следственного эксперимента, в ходе которого подозреваемый будет доставлен на место преступления. К охране подозреваемого будут привлечены бойцы подразделения по борьбе с террором и мотоподразделения отряда быстрого реагирования.

Накануне, в понедельник, 11 октября, окружной суд в Никосии продлил на восемь дней содержание под стражей 38-летнего азербайджанца с российским паспортом, задержанного по подозрению в подготовке покушения на израильских бизнесменов. Об этом сообщает сайт AlphaNews.

Ранее сайт AlphaNews писал, что следствие продолжает рассматривать две версии: 1) криминальный мотив, 2) попытка теракта по заказу иранских спецслужб (на второй версии настаивают власти Израиля).

Следствием установлено, что подозреваемый не менее двух ночей провел в одном из особняков в городе Фамагуста (турецкая часть Кипра).

Результаты баллистической экспертизы показали, что конфискованный у подозреваемого пистолет с глушителем не использовался в других преступлениях.

Судя по данным следствия, киллер планировал после убийства скрыться на электросамокате и перебраться на турецкую часть острова. Полиция полагает, что у задержанного были сообщники, которые также проживали на турецкой части Кипра.

Кипрские власти не комментируют заявление правительства Израиля о том, что на Кипре был предотвращен теракт, подготовленный иранскими спецслужбами и направленный против израильских бизнесменов.

Кипрские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что подозреваемый, в отношении которого не предъявлены обвинения, был задержан 27 сентября в Никосии, вскоре после того, как пересек пограничный переход с турецкой территории. В его автомобиле были найдены пистолет, глушитель и патроны. Сообщается, что задержанному 38 или 39 лет, он является азербайджанцем по национальности и гражданином России. Известно, что подозреваемый до задержания находился на острове Кипр в течение примерно 20 дней и арендовал два автомобиля. Кроме того он использовал самокат с электроприводом для частых переездов с турецкой на греческую сторону острова и обратно.

Израильские СМИ писали, что задержан наемный убийца, готовивший покушения на израильского миллиардера Тедди Саги и еще четверых бизнесменов. По данным СМИ, киллер был задержан через несколько дней после того, как Саги покинул остров. Убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили Саги о готовящемся на него покушении.

4 октября пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди объявил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены. "Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения", – заявил Сиди. Вскоре после этого с заявлениями о предотвращении "иранского" теракта на Кипре выступили министр обороны Израиля Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Посольство Ирана на Кипре распространило заявление, в котором говорится, что утверждение Израиля, согласно которому Иран готовил теракт против израильских бизнесменов на острове Кипр, не имеют под собой оснований. "Этот режим всегда выдвигал необоснованные обвинения против Исламской республики", – говорится в заявлении.