Афганского переводчика, который спас Байдена, выручили не американцы, а глава Пакистана

Haqqin.az уже рассказывал о трагической истории афганского переводчика Амана Халили, который в 2008 году спас жизнь нынешнего президента США Джо Байдена. Однако после вывода американских войск из Афганистана, американцы бросили Халили на произвол судьбы.

В 2008 году два вертолета Вооруженных сил США совершили из-за снежной бури аварийную посадку в горах Афганистана. На борту воздушного судна тогда находились три американских сенатора: Джо Байден, Чак Хэйгел и Джон Керри. Помимо военных, на помощь был направлен Халили, который на тот момент работал переводчиком при армии США.

Наконец, Аман Халили, который в 2008 году помог спасти жизнь Джо Байдена от боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России), смог покинуть страну с помощью премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Об этом сообщило CNN.

Сначала семью Халили перевезли в Пакистан, а затем - в другую страну. Конечный пункт назначения не сообщается.