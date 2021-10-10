Израильские беспилотники наносят удары по иранским прокси в Ираке

Израильские беспилотные летательные аппараты атаковали в понедельник, 11 октября, в пограничном с Ираком сирийском городе Бу-Кемаль базу проиранских прокси - шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

Как передает Al Arabiya, по лагерю и складам с оружием было выпущено несколько ракет. В результате погибли трое бойцов, еще 15 получили ранения.

Очевидцы сообщили, что на базе шиитских отрядов прогремело по меньшей мере шесть взрывов.