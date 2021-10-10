Как стало известно haqqin.az, сегодня состоялось открытие благоустроенного двора в Хатаинском районе Баку. Обновленный двор, расположенный по адресу улица Мазахира Рустамова 9, 11, 13, 17, охватывает жилые здания, в которых проживают свыше 2300 человек.

В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, продолжаются работы по благоустройству дворов.

На открытии благоустроенного двора приняла участие сама Лейла Алиева, которая также участвовала в мероприятии по массовой высадке деревьев.

Местные жители выразили Лейле Алиевой благодарность за реализацию проекта «Наш двор», благодаря которому качественно улучшается образ жизни горожан. Особый вклад данный проект вносит в организацию досуга молодежи, для которой создаются условия для занятий спортом.

Отметим, что основная цель проекта «Наш двор», который охватывает все районы столицы, заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жильцов.

В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 13 беседок, скамейки и контейнеры для отходов, скворечники и дома для дворовых кошек.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, а в подъездах - новые лифты, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 600 деревьев.