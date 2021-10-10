Япония заявила о своем суверенитете над Южными Курилами
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на Южные Курилы распространяется суверенитет Токио. Как передает ТАСС, он также призвал решить данный вопрос, не оставляя его следующим поколениям.
«Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — сказал Кисида, добавив, что настроен вести переговоры с Москвой для урегулирования территориальной проблемы с опорой на прежние договоренности.