Хакеры похитили данные всех азербайджанских игроков в онлайн-казино

Неизвестный хакер взломал базу данных популярного интернет-казино, и похитил личные данные игроков, в том числе из Азербайджана. Об этом сообщает компания BI.ZONE.

Согласно информации, хакеру удалось взломать систему безопасности казино Pin-Up.bet и похитить данные почти 10 миллионов игроков. Из них почти 8 миллионов являются гражданами России, 600 тысяч гражданами Турции. В числе пострадавших оказались игроки из Азербайджана, Турции и нескольких европейских стран. Точное количество пострадавших игроков из Азербайджана не известна.

Злоумышленникам оказались доступны финансовая информация клиентов, адреса, даты рождения, номера телефонов, а также любимая игра, в которой сделано наибольшее количество ставок.

Сообщается, что хакер выставил базу на продажу и просит за нее выкуп в криптовалюте.

Платформа Pin-Up.bet позволяет делать ставки на спорт и играть в онлайн-казино. В России деятельность онлайн-казино запрещена. Международная версия сайта заблокирована по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), однако пользователям доступны его зеркала. В Азербайджане этот сайт заблокирован не был.