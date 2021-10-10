В Анкаре назвали темы переговоров президентов Турции и США: есть и Кавказ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с главой американской администрации Джозефом Байденом ситуацию на Южном Кавказе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью газете Milliyet.



Отметив широкое сотрудничество Турции с США, Калын рассказал, какие вопросы обсудят Эрдоган и Байден на встрече лидеров G-20, которая состоится 30-31 октября в Риме: “У нас широкие связи с США. На повестке дня такие ключевые вопросы, как политическая, экономическая, энергетическая, безопасность, борьба с терроризмом, торговля, оборонная промышленность, Афганистан, Сирия, Ирак, Карабах, Кавказ, Ливия, Средиземноморье и другие регионы".

"Мы хотим, чтобы два стратегических партнера и союзника решали проблемы в соответствии с этими определениями, и с позитивной повесткой дня, чтобы сделать шаг вперед по вопросам, по которым мы согласны, и решать проблемы, по которым имеются разногласия, путем переговоров и диалога", - добавил Калын.