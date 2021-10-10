Новая причуда президента Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил людям, которые не решаются вакцинироваться от коронавируса делать прививку во время сна, предает ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал PTV.

"Я знаю, что многие все еще не хотят прививаться. Давайте заберемся к ним домой и сделаем прививку, пока они спят", - заявил Дутерте, отметив готовность возглавить инициативу.

Ранее президент Филиппин заявлял, что ищет подходящий закон, который позволит сажать в тюрьму нарушителей карантина. Он также грозил тюремными сроками людям, участвующим в массовых мероприятиях. Также в начале июня Дутерте заявлял о возможности предъявления обвинений в убийстве людям, которые осознают, что инфицированы коронавирусом, но пренебрегают правилами, заражая других, что приводит к летальным исходам.

