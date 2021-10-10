Суд над Видади Мурадовым снова отложили: ухудшилось состояние экс-главы «Азерхалча»

Бывший председатель ОАО «Азерхалча», обвиняемый в присвоении 22 миллионов манатов Видади Мурадов вновь госпитализирован. Как сообщил корреспондент haqqin.az, состояние В.Мурадова ухудшилось, его доставили в Национальный онкологический центр.

Отметим, что в Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня должно было состояться подготовительное заседание по делу Мурадова.

Напомним, Видади Мурадову предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) и избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда, наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имя Видади Мурадова и членов его семьи.