В ВОЗ пояснили, кому необходима третья доза вакцины от COVID

Группа экспертов ВОЗ по вопросам вакцинации рекомендовала людям с ослабленным иммунитетом пройти ревакцинацию. Отмечается, что представители экспертной группы определили, что лица с умеренным и ослабленным иммунитетом нуждаются в третьей дозе вакцины от COVID-19. Об этом сообщает The Straits Times.

«SAGE рекомендовала лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом предложить дополнительную дозу любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения. Эти лица реже реагируют адекватно на вакцинацию после стандартной серии первичных вакцин и имеют высокий риск тяжелого течения болезни COVID-19», – отмечают эксперты ВОЗ.

Специалисты также рекомендовали получить третью дозу прививки людям в возрасте от 60 лет и старше, которые ранее привились вакцинами Sinovac и Sinopharm.