Отмечается, что решение вынесено судом ардебильского исправительного учреждения №102. Согласно постановлению, подсудимые приговорены к 180 месяцам лишения свободы (15 лет) и 888 ударам плетью.

В Иране задержанным в октябре прошлого года 12 участникам акций, организованных в поддержку Азербайджана в дни 44-дневной Отечественной войны, зачитан приговор, сообщает азербайджанская редакция «Радио Свобода».

По словам правозащитника Наги Махмуди, задержанных лиц обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, нарушении порядка, а также сопротивлении правоохранителям. Сами арестованные с обвинениями не согласны.

В октябре минувшего года в Иране прошел ряд акций в поддержку Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Властями были задержаны порядка 30 участников мероприятий, в отношении 12 из них завели уголовные дела.