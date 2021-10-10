Исполнился год с событий 11 октября 2020 года, когда Армения совершила военное преступление, подвергнув ракетному артобстрелу расположенный вдали от зоны конфликта город Гянджа – второй город Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев вместе с первым заместителем главы Исполнительной власти города Гянджа Самедом Томуевым побывал на территории, разрушенной в результате армянского теракта. Почтив память мирных жителей, погибших в результате этого теракта, С.Бабаев возложил цветы вокруг разрушенного здесь жилого дома.

Министр встретился с родными и близкими погибшей во время этих кровавых событий десятимесячной Нарын Халыговой, а также потерявшей обоих родителей трехлетней Нилай Алиевой, поинтересовался социальным положением обеих семей, рассказал о соответствующих работах, проводимых в направлении их социальной защиты.

Было отмечено, что широкомасштабные работы по социальной поддержке охватывают всех граждан, пострадавших от армянского террора. Принимаются все меры для социальной защиты семей шехидов, обеспечивается выплата им соответствующих социальных пособий.