Уникальное событие в Баку: невестка подарила почку свекрови

Проблема донорства остро стоит во всем мире. При родственной пересадке почки обеспечен большой процент совпадения по генному составу. Уменьшается риск отторжения, меньше риск осложнений. К сожалению, в нашем случае родственники пациентки сами страдали наследственной болезнью почек (поликистоз почек), следовательно, были непригодны как доноры. Именно в такой сложной ситуации невестка вызвалась стать донором для свекрови.

В Республиканском диагностическом центре группа врачей под руководством известного хирурга-уролога, трансплантолога Рашада Шолана провела операцию по пересадке почки. Донором для 52-летней больной стала её 29-летняя невестка.

"Для нас это было приятной неожиданностью", - говорит Рашад Шолан.

"Как ведущий Центр по трансплантации почек мы еженедельно проводим как минимум две операции по пересадке. Порой в самый ответственный момент близкие люди, ранее согласившиеся на донорство, отказываются от этого. Бывает очень неприятно - ведь до операции проводится большая, кропотливая работа по подготовке донора и реципиента, и не только поэтому... Здесь же невестка без колебания согласилась стать донором. Эта семья - пример подражания для многих людей, ведь веками азербайджанская семья была именно такой - самоотверженной, бескорыстной и естественной. Этот жест доброй воли еще больше сплотил семью. В настоящий момент и пациентка, и реципиент совершенно здоровы", - с удовлетворением отметил Рашад Шолан.

Напомним, Рашад Шолан является одним из ведущих специалистов в области урологии и трансплантации почки Азербайджана.