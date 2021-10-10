Иран вновь начал военные учения
Утром 12 октября Иран начал массовые учения по противовоздушной обороне (ПВО) в центральной части страны. Об этом сообщило государственное телевидение ИРИ.
В сообщении говорится, что в учениях принимают участие регулярная армия, полувоенные формирования и элитные подразделения ВВС, ПВО и воздушно-космические подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран регулярно проводит такие учения и заявляет, что они оценивают боевую готовность войск и демонстрируют военные возможности страны.
Массовые учения, которые получили название «Велаят», будут продолжаться два дня.
Отметим, что ранее в октябре Иран провел учения недалеко от границы с Азербайджаном в северо-западном регионе страны (провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан) с использованием гаубиц, беспилотников, вертолетов и бронетехники.