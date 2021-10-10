Телеграмофобия армянских властей
«В Армении никогда не было власти, которая так боялась и боролась против информационных потоков всеми допустимыми и недопустимыми средствами. Причем борьба идет не против внешних, а против внутренних информационных потоков». Об этом пишет армянская газета «Паст».
Согласно данным издания, в последнее время в армянском обществе в качестве альтернативных источников информации все чаще используются Telegram-каналы, которые стали головной болью для действующих властей Армении.
Газета отмечает, что в Ереване уже в серьез задумались над вариантами установления контроля над популярными Telegram-каналами. Проблема в том, что в последнее время площадка политического дискурса и критики переместилась из Facebook в Telegram, а Telegram-каналы, как правило, не поддаются ни блокировке, ни даже организации атаки фейков, что очень расстраивает находящихся у руля власти в Армении.
С другой стороны, как отмечает издание, власти не могут запретить в стране деятельность мессенджера, и поэтому, те кто рулит страной оказались перед дилеммой: либо терпеть и считаться с существующей ситуацией, либо предпринять резкие «топорные» меры для урегулирования проблемы. Однако ничего разумного в Ереване еще не придумали.