Телеграмофобия армянских властей

«В Армении никогда не было власти, которая так боялась и боролась против информационных потоков всеми допустимыми и недопустимыми средствами. Причем борьба идет не против внешних, а против внутренних информационных потоков». Об этом пишет армянская газета «Паст».

Согласно данным издания, в последнее время в армянском обществе в качестве альтернативных источников информации все чаще используются Telegram-каналы, которые стали головной болью для действующих властей Армении.