Более 100 кг наркотиков взяли на азербайджано-иранской границе

Согласно сообщению пресс-службы ГПС, 11 октября в направлении села Билясувар Билясуварского района близ госграницы с Ираном было изъято 4 упаковки наркотических средств, психотропных и сильнодействующих наркотиков общим весом 19,6 кг.

Госпогранслужба Азербайджана сообщает о пресечении нескольких попыток контрабанды наркотических средств общим весом 102,424 кг. Все три факта связаны с попыткой контрабанды на азербайджано-иранской границе.

В тот же день, примерно в 20:40, трое неизвестных нарушили азербайджано-иранскую границу. «В результате один из нарушителей был задержан, двое скрылись. В ходе допроса установлена личность задержанного. Им оказался гражданин Ирана, 1988 г.р. Шахмугаддам Джафар Хасан. При осмотре на месте задержания было обнаружено около 35,59 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих наркотиков.

12 октября, примерно в 07:45, пограничное судно береговой службы ГПС в южном направлении обнаружило на поверхности воды подозрительную посылку. При осмотре упаковки было обнаружено и изъято 47,234 кг наркотических средств, психотропных веществ и сильнодействующих наркотиков.