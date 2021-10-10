Разборка жителей Габалы завершилась убийством
В прокуратуре Габалинского района возбуждено уголовное дело по факту обнаружения вблизи села Тиканлы Габалинского района тела местного жителя Санура Агагусейнова (1987 года рождения) с многочисленными ножевыми ранениями.
Как сообщили в районной прокуратуре, в результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мужчина был убит жителем села Улудаш этого же района Кянаном Мустафаевым (2003 года рождения) в результате конфликта, произошедшего на почве личных отношений.
К.Мустафаев задержан сотрудниками правоохранительных органов и передан следствию в качестве подозреваемого. Продолжаются необходимые следственные мероприятия.