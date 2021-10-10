Microsoft: иранские хакеры атаковали израильские оборонные компании
«Иранские хакеры попытались взломать 250 учетных записей, принадлежащих израильским и американским оборонным компаниям», заявила в понедельник компания Microsoft на своем сервисе Microsoft Office 365.
В пресс-релизе компании говорится, что хакерам удалось успешно «поразить» 20 намеченных целей, при этом совершенствуя технику атак с каждым разом.
В Microsoft не назвали имена компаний, однако отметили, что хакеров интересовали американские и израильские оборонные компании, а также международные компании морских перевозок, работающие в странах Ближнего Востока и в Персидском заливе.
«На основе анализа характера атак, географического положения и других данных, считаем, что деятельность хакеров совпадает с национальными интересами Исламской Республики Иран», - говорится в заявлении.
Отметим, что заявление было сделано на фоне взаимных обвинений Ирана и Израиля в нападениях на корабли в Ближнем Востоке, а также сообщений о растущих усилиях Тегерана отомстить за смерть своего ведущего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, убитого в 2020 году.