В Госдуме рассказали о «страшной болезни» депутатов

«23 парламентария не смогли посетить первое заседание Государственной думы VIII созыва из-за страшной болезни», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

«Вот смотрите 23 отсутствуют. Вы думаете они отсутствуют? Нет. Они все они больны этой страшной болезнью!» — заявил политик.

О том, с каким именно недугом столкнулись российские народные избранники, Жириновский не уточнил, добавив, что 11 депутатов Госдумы также заражены COVID-19.