Азербайджанка возглавила департамент Нацбанка Украины
Конкурс на должность директора департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) выиграла Пярвин Дадашева, сообщила пресс-служба НБУ.
В обязанности Дадашевой входят мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков, подготовка отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций Национального банка Украины. Также она будет отвечать за вопросы, связанные со стресс-тестированием банков.
Отметим, что Пярвин Акиф гызы Дадашева работает в Нацбанке Украины с июля 2017 года. В 2019 году она стала начальником управления макропруденциальной политики и исследований. С 17 сентября этого года исполняла обязанности директора департамента финансовой стабильности. До работы в НБУ преподавала в Киево-Могилянской академии.