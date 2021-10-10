Генпрокуратура предупреждает граждан...

В последнее время в Азербайджане участились случаи присвоения денежных средств путем мошенничества под предлогом получения образования за рубежом. В сообщении Генпрокуратуры говорится, что органы надзорного ведомства принимают необходимые меры по устранению подобных случаев, а также выявлению и привлечению к ответственности виновных.

«Министерство образования Азербайджана не сотрудничает с какой-либо компанией по обучению за рубежом, в сфере процедуры признания дипломов, а также не несет никакой ответственности за деятельность таких организаций. В связи с тем, что процедура признания дипломов осуществляется в индивидуальном порядке, необходимо обратиться в Агентство по обеспечению качества образования на основании соответствующего документа о высшем образовании», - говорится в обращении Генпрокуратуры.