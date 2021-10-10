Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:00

Причиной всплеска агрессивной политики Ирана в отношении Баку Тегеран называет израильское присутствие в Азербайджане, которого он старается не допустить. Но странное дело – пресловутая иранская «борьба с азербайджано-израильским союзом» практически до мелочей совпадает с позицией США по Южному Кавказу. Чем громче гремят в Иране барабаны войны и чем больше делается заявлений по этому поводу – тем сильнее убеждение в том, что перед нами противоестественный союз Тегерана и Вашингтона, в едином строю выступающих против геополитических изменений на Южном Кавказе.

И порой трудно отличить – где говорит официальный Тегеран устами Абдоллахиана – а где посол США в Армении Линн Трейси, озвучивающая официальную позицию американского Госдепартамента. Возможно ли такое? Не конспирология ли полагать, что Иран и Вашингтон действуют в данном вопросе совместно? Вполне возможно, и небывалое бывает, как в данном случае – два антагониста, за борьбой которых следит весь мир, выступают единым фронтом против стратегического проекта Баку, Анкары и Москвы – «Зангезурского коридора». Не думаю, что в Тегеране испытывали какие-то угрызения совести, когда заключали секретные договоренности с американцами в плане совместной позиции по Южному Кавказу. Слишком уж много интересов у Ирана и США совпало в одной точке.

С одной стороны – Армения, одновременно проамерикански ориентированная и стратегический партнер Ирана, пользующийся его неизменной поддержкой. С другой – Вашингтон и Тегеран по итогам 44-дневной войны оказались в одном лагере – проигравших. Поскольку были исключены из процесса геополитических преобразований, утратили большую часть своего влияния на Южном Кавказе. При абсолютно молчаливом согласии и даже поддержки Вашингтона проамериканский режим в Ереване укрепляет узы союзнических отношений с Тегераном и его подсанкционной экономикой. Как и при молчаливом наблюдении Вашингтона отборные иранские войсковые части подсанкционной КСИР бряцают оружием на границе Азербайджана. Хорошо запомнилась и недовольная реплика Лаврова в присутствии Абдоллахиана об учениях иранской армии. Мол, знаем, с кем вы коррелируете свою стратегию. А синхронные и гармоничные заявления послов США и Ирана в Ереване, их почти совместные вояжи к Зангезурскому коридору? Довольно странное совпадение позиций двух антогонистических геополитических полюсов, согласитесь ведь так не бывает?! Вполне достаточные основания для двух сторон, чтобы заключить временный союз в борьбе за сохранение единственной оставшейся точки влияния в регионе что для США, что для Ирана – за Армению. И по меньшим поводам союзы заключались без оглядки на противоречия. А тут на кону гораздо больше. Не столь уж и важно, было ли данное соглашение оформлено письменно или устно. Принципиальнее здесь другое – временный союз США и Ирана направлен на то, чтобы перекроить достигнутые в ходе 44-дневной войны договоренности в пользу Армении, отчего выиграют и американцы, и Тегеран.

Более того, этот союз направлен на то, чтобы сорвать стратегическое партнерство Азербайджана и Турции. Как сообщил ливанский шиитский ученый шейх Субхи Туфайли, еще министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прямо говорил ему, что Тегеран поставил перед собою задачу «разорвать связи Турции с остальными тюркскими государствами», а поэтому будет активно поддерживать армян, «чтобы перед выходом к Каспию у Турции сохранялся непреодолимый барьер». И развернутая в Тегеране пропагандистская кампания избрала Турцию и турецкого лидера в качестве главной мишени мирового сионизма в Азербайджане. На вопрос из Азербайджана «где же Израиль? Где сионисты?» иранские пропагандисты в последнее время все чаще стали указывать на Турцию и Эрдогана. Весьма логично, учитываю глубочайшую конфронтацию между Турцией и Израилем, особенно в палестинском вопросе. В этих условиях, что Зангезурский, что любой другой транспортный коридор ни американцам, ни иранцам не нужен, более того – крайне нежелателен, и сопротивляться его появлению они будут до последнего. Как и платформе шести, и другим азербайджано-турецким инициативам, направленным на переформатирование Южного Кавказа и создания здесь «региона взаимовыгодного сотрудничества». Стремление скрыть свои негласные договоренности с США делают Тегеран весьма неуклюжим в своей пропаганде. Заявляя о том, что он не примет «геополитических изменений» на Южном Кавказе, Иран тут же нарывается на встречный вопрос: «А почему же вы не возражали против геополитических изменений, вызванных Арменией с начала 1990-х годов до конца прошлого года?»