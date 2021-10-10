Ахмедова надолго отправили за решетку за убийство жены

Завершилось следствие по уголовному делу 35-летнего жителя Сумгаита Анара Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены. Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного процесса обвиняемому был зачитан приговор, согласно которому, А.Ахмедов приговорен к 16 годам лишения свободы.

Убийство произошло в августе прошлого года в одном из центров отдыха Сумгаита. Следствием было установлено, что супруга А.Ахмедова, Шахана Ахмедова, была задушена своим супругом во время возникшей между ними ссоры.