Статистика ухудшается: коронавирус косит россиян

В России уже седьмой день подряд фиксируется более 900 COVID-смертей в сутки. Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, за прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 973 летальных исхода, это максимальный показатель с начала пандемии.

Всего от COVID-19 в России скончались 218 345 человек, зарегистрировано 7 832 964 случая заражения, суточный прирост числа инфицированных составил 28 190. Из больниц в общей сложности были выписаны 6 894 285 пациентов, из них 20 706 за минувшие сутки.