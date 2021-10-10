В России заявили, что считают Тайвань частью Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжает считать Тайвань частью Китайской Народной Республики, сообщает Интерфакс.

«Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике», — заявил Лавров.

Хотя Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов, согласно официальной позиции КНР и России, остров считается одной из китайских провинций.