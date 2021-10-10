Врач-стоматолог напоминает об «одном из самых острых заболеваний нашего времени»

Заболевания зубов и десен относятся к тем состояниям, которые способны серьезно ухудшить качество жизни человека и даже привести к нежелательным последствиям в виде осложнений на желудочно-кишечный тракт и другим нарушениям состояния здоровья. Врач-стоматолог Назим Панахов подробно рассказывает в интервью о заболеваниях полости рта и десен и как предотвратить эти проблемы.

- Какие бывают заболевания полости рта и десен?

- Заболевания десен - одно из самых острых заболеваний нашего времени. Пародонтит – это воспалительное заболевание десен, которое может привести к разрушению тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке. 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен. Эти заболевания легко и успешно поддаются лечению, если их диагностировать на ранней стадии. Профилактика или лечение заболеваний десен, защита естественных зубов также имеет большое значение с точки зрения полноценного пережевывания и переваривания пищи. Заболевание десен начинается с гингивита. То есть, гингивит - это начальная стадия заболевания десен. В ранний период десны кровоточат беспричинно, становятся синюшно-красного цвета, постепенно увеличиваются в размерах, прикрывая коронки зубов. Если вовремя не лечить, то заболевание может перейти в пародонтит и вызвать необратимое повреждение десен и альвеолярной кости, поддерживающей зубы. Кровоточивость десен, неприятный запах изо рта и образование зубного камня являются одними из симптомов заболевания десен.

- Каковы причины возникновения заболеваний десен?

- Заболевания десен следует рассматривать как общее заболевание организма. Если проводить оценку только на локальном уровне, то мы можем временно предотвратить проблему. После того, как причина будет исследована и устранена, то общее оздоровительное лечение организма будет более эффективным.

На основании результатов научных исследований выяснилось, что у 30 процентов граждан с заболеваниями десен члены их семей также страдают от заболеваний полости рта. Известно, что у людей, которые не уделяют должного внимания уходу за полостью рта и состоянию зубов, вероятность развития заболеваний десен в 6 раз выше. Курение, являющееся главным фактором многих заболеваний, вызывает размягчение десен и приводит к развитию заболеваний десен.

Стрессовое состояние, из-за которого организм становится более уязвимым к инфекциям, также способствует развитию заболеваний десен. От стресса десна начинает отслаиваться, между ней и стенкой зубов углубляются щели, что вызывает зуд и сдавливание во рту. Стискивание зубов – одна из главных причин их выпадения.

Для укрепления иммунной системы организма необходимо обратить внимание на питательные вещества, иначе организм будет более восприимчивым к болезням. Избыточный вес и ожирение – результат формирования аномальных или чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. Развитие заболеваний десен невозможно предотвратить, если не контролировать лишний вес. Кроме того, дефицит витаминов в организме также вызывает проблемы с зубами.

Кровотечение в деснах может возникнуть из-за повреждения тканей в результате слишком активной или неправильной чистки зубов. Ранние стадии заболевания десен можно предотвратить с помощью правильной зубной щетки, зубной нити или межзубных щеток. На ранних стадиях заболевание десен можно вылечить до того, как оно прогрессирует, с помощью регулярных стоматологических осмотров.

- Каковы причины ортодонтических проблем (дефектов зубов)?

- Ортодонтия (исправление прикуса) - это область стоматологии, занимающаяся выпрямлением кривых зубов, устранением несоответствий в зубах, нижней и верхней челюсти и лице. Целью современной ортодонтической стоматологии является: улучшение эстетики лица, эстетики зубов, функциональная окклюзия и положение нижней челюсти, стабильность результатов лечения, здоровый пародонт.

Несмотря на то, что ортодонтическое лечение может проводиться в любом возрасте, однако для предотвращения зубочелюстных аномалий важно раннее лечение. Зубочелюстные аномалии могут быть вызваны множеством причин, например, преждевременным удалением молочных зубов. Помимо этого, генетическая структура зубов, узкая челюсть, наследственные дефекты зубов могут передаваться от родителей ребенку.

В этом случае для профилактики рекомендуется с ранних лет водить ребенка к стоматологу. Родителем также стоит обращать особое внимание на некоторые вредные привычки своих детей, такие как, сосание большого пальца, длительное сосание пустышки, прикусывание карандаша, ручки или других подобных предметов. Невинные на первый взгляд шалости детей могут отрицательно повлиять на развитие прикуса ребенка.

- Как предотвратить ортодонтические проблемы?

- Во-первых, рекомендуется прекратить использование пустышки, как только малыш начнет делать первые успехи в овладевании ложкой. Наследственные проблемы предотвратить невозможно, и поэтому нужно вовремя начинать лечение. Молочные зубы не следует рассматривать как временные. Молочные зубы подготавливают необходимую основу перед приходом постоянных зубов, поэтому их преждевременная потеря влияет на прикус. Чистка зубов должна быть регулярной с необходимым для очищения всех зубных поверхностей количеством движений.

Ортодонтическое лечение улучшает внешний вид зубов и является залогом красивой улыбки. При этом правильное расположение зубов не только обеспечивает эстетичный вид, но и помогает вам комфортно пережевывать пищу и разговаривать. С исправлением нарушений прикуса обеспечивается здоровье ротовой полости и рта. Если его не лечить, это может привести к таким проблемам, как кариес, заболевание десен, потеря зубов, нарушение функции речи, а также отрицательно влияет на жевательные мышцы.