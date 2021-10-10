Ученые предупреждают о новой пандемии после коронавируса
Исследователи из Колумбийского университета в США опубликовали отчет, в котором говорится, что профилактические меры безопасности от COVID-19, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, помогают защитить людей от коронавируса, однако после отмены ограничений повысится уровень заражения гриппом.
«В этом году как никогда важно сделать прививку от гриппа. Хотя мы справедливо сосредоточены на защите от коронавируса, мы не должны забывать о гриппе, который может также привести к смерти», - заявил доцент кафедры экологических наук Колумбийского университета Сэн Пей.
Согласно их прогнозам, крупная вспышка гриппа, скорее всего, произойдет после смягчения мер по борьбе с коронавирусом.
Исследователи сообщили, что следующая вспышка гриппа может быть очень серьезной.
«Чем дольше будут действовать меры контроля, тем больше людей будут восприимчивы к инфекции гриппа», - говорится в сообщении университета.
Ученые также предполагают, что глобальное подавление активности гриппа во время пандемии коронавируса может затруднить прогнозирование появления будущих штаммов, что может оказать неблагоприятное воздействие на производство эффективных вакцин.