Ученые предупреждают о новой пандемии после коронавируса

Исследователи из Колумбийского университета в США опубликовали отчет, в котором говорится, что профилактические меры безопасности от COVID-19, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции, помогают защитить людей от коронавируса, однако после отмены ограничений повысится уровень заражения гриппом.

«В этом году как никогда важно сделать прививку от гриппа. Хотя мы справедливо сосредоточены на защите от коронавируса, мы не должны забывать о гриппе, который может также привести к смерти», - заявил доцент кафедры экологических наук Колумбийского университета Сэн Пей.

Согласно их прогнозам, крупная вспышка гриппа, скорее всего, произойдет после смягчения мер по борьбе с коронавирусом.