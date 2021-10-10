США перебрасывают в Грецию истребители

На фоне напряженности между Афинами и Анкарой США перебросили в Грецию 15 истребителей F-15E Strike Eagle, передает Greek Military Portal.

Сообщается, что американские истребители из состава 4-го крыла 336-й истребительной эскадрильи ВВС США, которые дислоцированы на авиабазе Сеймур Джонсон в штате Северная Каролина, были переброшены на авиабазу в Ларисе из Англии.

Отмечается, что самолеты, в том числе C-17A Globemaster III с техперсоналом, будут принимать участие в маневрах Castle Forge под руководством командования ВВС США в Европе и Африке.