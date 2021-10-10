В Армении начали расследовать полеты Саргсяна в Баден-Баден
«Самолет, предоставленный президенту Армении в 2008-2017 годах, часто эксплуатировался высокопоставленными чиновниками за счет государственных средств без служебной надобности с целью поездок в немецкий Баден-Баден». Такое заявление распространила Специальная следственная служба Армении.
Согласно сообщению, полеты были организованы с нарушениями и без предварительного письменного запроса Администрации президента Армении.
Учитывая доказательства злоупотребления служебным положением со стороны высокопоставленных должностных лиц Армении и на основании материалов было возбуждено уголовное дело по статье 308 УК страны.
Ранее генпрокуратура Армении получила сообщение о преступлении, которое связано с поездкой третьего президента Сержа Саргсяна в Баден-Баден. В августе депутат от "Гражданского договора" Хачатур Сукиасян, обратившись к коррупционным явлениям при прежних властях, упомянул также имя экс-президента Сержа Саргсяна, заявив, что он проиграл 100 млн долларов в казино Баден-Бадена.
В 2008-2017 годах пост президента Армении занимал Серж Саргсян.