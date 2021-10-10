В Армении начали расследовать полеты Саргсяна в Баден-Баден

«Самолет, предоставленный президенту Армении в 2008-2017 годах, часто эксплуатировался высокопоставленными чиновниками за счет государственных средств без служебной надобности с целью поездок в немецкий Баден-Баден». Такое заявление распространила Специальная следственная служба Армении.

Согласно сообщению, полеты были организованы с нарушениями и без предварительного письменного запроса Администрации президента Армении.