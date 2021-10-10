Жапаров назначил Жапарова и.о. премьера
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил главу кабинета министров Улукбека Марипова и весь состав правительства в отставку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент подписал указ "Об отставке кабинета министров Кыргызской Республики". Согласно указу, действующий состав кабинета министров отправлен в отставку", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Садыр Жапаров назначил однофамильца и бывшего вице-премьера Акылбека Жапарова и.о. главы кабмина. По словам главы киргизского государства, кандидатуры на посты в новом кабмине он уже направил на рассмотрение в парламент.