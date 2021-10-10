Клубника из Азербайджана не понравилась Россельхознадзору

Россельхознадзор не допустил к ввозу на территорию России товарную партию из Азербайджана с клубникой, зараженной карантинными вредными объектами, говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии клубники весом 2,6 т, прибывшей из Азербайджана, Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора были выявлены карантинные вредные объекты - восточная плодожорка и западный цветочный трипс.

Владельцы грузов в соответствии с российским законодательством привлечены к административной ответственности за нарушение закона "О карантине растений". Груз возвращен обратно в Азербайджан.