Состояние Саакашвили ухудшилось, парализованы ноги

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая заявил, что состояние его подопечного ухудшилось.

«Голодовка Саакашвили переходит в сложную фазу. У экс-президента начались проблемы с передвижением, так как у него парализованы ноги», - заявил Басилая журналистам после посещения тюрьмы в Рустави утром 12 октября.



Он отметил, что, несмотря на голод и ухудшения здоровья, Саакашвили «силен духом и полон решимости продолжать голодовку до второго раунда выборов».

Напомним, что Михаил Саакашвили, основатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД), вернулся в Грузию 1 октября, накануне местных выборов, которые оппозиция рассматривала как референдум о доверии действующей власти. В тот же день его задержали в Тбилиси. В знак протеста экс-президент объявил голодовку, которая продолжается уже 12 дней.