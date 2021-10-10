Закир Гасанов рассказал контр-адмиралу НАТО о ситуации на границе с Арменией
12 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления по партнерству Оперативного командования многонациональными силами НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном, сообщает пресс-служба Минобороны.
Приветствуя гостя, Закир Гасанов кратко проинформировал о проделанной работе на территориях, освобожденных после победы в Отечественной войне под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева, а также нынешней ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Министр обороны выразил удовлетворение нынешним сотрудничеством Азербайджана с НАТО и положительными результатами, достигнутыми в этой области, и подчеркнул важность дальнейшего развития отношений.
Контр-адмирал Бюлент Туран, в свою очередь, выразил благодарность за вклад военнослужащих Азербайджанской армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул важность дальнейшего расширения военного сотрудничества.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках партнерства с НАТО.