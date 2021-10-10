Икрам Нур, автор haqqin.az 15:24

Накануне ведущее французское агентство Франс-Пресс распространило сенсационную новость. Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров достигли соглашения о возобновлении работы консульств в обеих странах. А ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что диалог сконцентрирован на двусторонних и региональных вопросах, включая ситуацию в Персидском заливе и Йемене. С апреля нынешнего года, когда иранцы и саудиты решили вступить в диалог, прошло пять раундов официальных переговоров: четыре были проведены в Багдаде, один - на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. За полгода удалось договориться только об открытии консульств, которые были закрыты после того, как иранские протестующие, возмущенные казнью в королевстве авторитетного шиитского священнослужителя шейха Нимра аль-Нимра, напали на саудовские дипломатические миссии в Иране.

С одной стороны - и это, безусловно, серьезный прогресс, поскольку всегда лучше, когда стороны выясняют отношения за столом переговоров, а не на фронтах прокси-войн. С другой же стороны – противоречия между Тегераном и Эр-Риядом настолько глубоки и запущены, что в официальные и оптимистичные заявления сторон о том, что вот-вот состоится масштабное соглашение о нормализации, как-то совершенно не верится. И вот почему. Ирано-саудовский диалог – крайне важное событие для огромного региона, последствия которого будут ощущаться от Йемена до Пакистана. Потому перед нами как раз тот случай, когда и Тегерану, и Эр-Рияду выгодно слегка приукрасить результативность идущих переговоров. Но если внимательно вчитаться в те же официальные комментарии – то картина вырисовывается несколько иной. Начнем с того, что глава иранской дипломатии Амир Абдоллахиан достаточно жестко заявил: «Не мы разорвали дипломатические отношения – это было решение Саудовской Аравии».

Не менее категорична и позиция саудитов. Советник правительства Саудовской Аравии Али Шихаби, в свою очередь, отметил, что, хотя атмосфера на проходящих переговорах достаточно позитивна, Тегерану придется предпринять «существенные» действия, особенно в отношении Йемена, прежде чем Эр-Рияд согласится даже на такие достаточно предварительные меры, как возобновление работы посольств. И вообще, считают в Эр-Рияде, «диалогу не хватает гарантий того, что Иран возьмет на себя обязательства по тому, что будет согласовано двумя сторонами». По сути, это означает, что, к настоящему моменту ситуация выглядит следующим образом: первое - консульства открываются в знак доброй воли и как демонстрация готовности к продолжению диалога. Второе – если Иран хочет возобновления отношений на уровне послов – он должен либо отказаться от поддержки йеменских хуситов, либо оказать на них давление для того, чтобы они начали диалог с Саудовской Аравией о прекращении военных действий. И третье – Тегеран должен предоставить гарантии того, что его прокси в Ливане, Ираке, Сирии, Афганистане и так далее будут также придерживаться ирано-саудовских договоренностей.