Переговоры Байрамова и президента Сербии

В рамках 60-летнего юбилея Движения неприсоединения, проведенного в Белграде, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи было подчеркнуто удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, проведен обмен мнениями по стратегическим отношениям, затронута значимость подписанных документов между двумя странами, а также отмечено, что эти соглашения внесут вклад в дело расширения двусторонних связей.

Александр Вучич пригласил президента Азербайджана посетить с официальным визитом Сербию, попросил передать его приглашение.

На встрече также состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.