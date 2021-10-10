Мехтиев хотел украсть газ, но не получилось

Сотрудники Агстафинской службы Шамкирского регионального управления газовой эксплуатации Производственного Объединения «Азеригаз» выявили факт самовольного использования газа путем незаконного вмешательства в линию газоснабжения.

В пресс-службе ПО haqqin.az сказали, что житель села Коческер Акстафинского района Таир Мехтиев при помощи двух резиновых труб незаконно подключился к линии газоснабжения, которая проходит рядом с его домом.

В связи с этим вопросом ПО «Азеригаз» принял необходимые меры, очередное самовольное вмешательство в линию ликвидировано.