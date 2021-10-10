Более миллиона тонн нефти на бесхозном танкере у берегов Йемена
Экологи уже на протяжении четырех лет безрезультатно предупреждают о высоком риске экологической катастрофы в связи с тем, что на борту танкера FSO Safer, брошенного в 6 км у побережья Йемена находится не менее 1,1 млн баррелей нефти, передает Haaretz.
Отмечается, что танкер стоит и ржавеет с 2017 года, при этом никто не следит ни за процессом коррозии корпуса судна, ни за системой отвода взрывоопасных газов.
Сообщается, что на FSO Safer вдвое больше нефти, чем на потерпевшем в 1989 году на Аляске одно из крупнейших в истории крушений судне Exxon Valdez.
Согласно результатам проведенного исследования, которые опубликованы в журнале Nature Sustainability, в случае масштабного разлива нефти пострадают Саудовская Аравия, Эритрея и Джибути.
Последствием разлива топлива станет прекращение работы опреснительных установок, в результате чего доступа к воде лишатся не менее 8 млн человек. От 60 до 90% всех рыбных промыслов в регионе будут уничтожены. Также по мнению экспертов будут вынуждены закрыться несколько портов на Красном море, что нанесет ущерб транспортировке нефти через Баб-эль-Мандебский пролив.
Ситуация усложняется и тем, что к судну проблематично добраться, поскольку оно находится на территории, подконтрольной йеменским повстанцам, от которых ООН уже долгое время не может добиться разрешения для своих инспекторов, чтобы посетить брошенный танкер.