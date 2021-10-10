Более миллиона тонн нефти на бесхозном танкере у берегов Йемена

Экологи уже на протяжении четырех лет безрезультатно предупреждают о высоком риске экологической катастрофы в связи с тем, что на борту танкера FSO Safer, брошенного в 6 км у побережья Йемена находится не менее 1,1 млн баррелей нефти, передает Haaretz.

Отмечается, что танкер стоит и ржавеет с 2017 года, при этом никто не следит ни за процессом коррозии корпуса судна, ни за системой отвода взрывоопасных газов.

Сообщается, что на FSO Safer вдвое больше нефти, чем на потерпевшем в 1989 году на Аляске одно из крупнейших в истории крушений судне Exxon Valdez.