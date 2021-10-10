Эрдоган предупреждает: «Новая волна беженцев хлынет в Европу»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану. При этом Анкара готова возглавить работу новой группы. Турецкий лидер об этом заявил, обращаясь к участникам чрезвычайного саммита «Большой двадцатки» (G20) по ситуации в Афганистане, передает агентство «Анадолу».

«Скорейшее обеспечение безопасности и стабильности в Афганистане критически важно не только для региона, но и всего мира. Мировое сообщество должно проявить солидарность с афганским народом», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что международное сообщество не вправе отворачиваться от Афганистана, бросив афганский народ на произвол судьбы, и привлек внимание к негативным последствиям хаоса и дестабилизации в этой стране: «Новая волна беженцев, которая хлынет к границам Турции с юга и востока, однозначно, скажется на странах Европы».

Отметим, что в саммите обсуждаются механизмы, позволяющие предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане и предотвращения его в очаг терроризма.