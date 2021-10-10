Путин встретится с главами спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин 13 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Президент России проведет в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ, которые прибудут в Москву для участия в XVII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.