Тегеранские женщины стреляют в американский флаг фото
Полиция Тегерана провела показательный смотр частей, где с оружием маневрировали женщины полицейские. Среди поражаемых целей американский флаг.
Полиция Тегерана провела показательный смотр частей, где с оружием маневрировали женщины полицейские. Среди поражаемых целей американский флаг.
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