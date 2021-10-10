Сколько в Азербайджане осталось вакцин от коронавируса?

Замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов заявил, что запасы вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в настоящее время составляют около 3 млн доз.

В Азербайджане по состоянию на 12 октября 2021 года населению введено 9 млн 37,099 тыс. доз вакцин от COVID-19. При этом две дозы получили 4 млн 903,419 тыс. человек или 40,8% населения страны.

Ранее сообщалось, что Азербайджан имеет контракты на закупку 15 млн доз вакцин от COVID-19.