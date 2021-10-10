Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев находится с визитом в Белграде, где принимает участие в Выставке вооружений и военной техники Partner-2021. Выставка продлится с 11 по 14 октября.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства оборонной промышленности, Мадат Гулиев сегодня посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в белградском парке Ташмейдан и возложил к нему цветы.