Мадат Гулиев присматривается к оружию в Сербии фото
Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев находится с визитом в Белграде, где принимает участие в Выставке вооружений и военной техники Partner-2021. Выставка продлится с 11 по 14 октября.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства оборонной промышленности, Мадат Гулиев сегодня посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в белградском парке Ташмейдан и возложил к нему цветы.
Отметим, что сегодня с участием президента Сербии Александра Вучича состоялась церемония открытия оборонной выставки.
В рамках выставки Partner-2021, Мадат Гулиев встретился с руководителем сербского оборонного комплекса «Югоимпорт» Югославом Петковичем. В ходе встречи были обсуждены связи между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы сотрудничества.
Отметим, что выставка вооружения и военной техники Partner-2021 проводится раз в два года при организационной поддержке Министерства обороны Сербии. На выставке представлены оружие и военная техника из разных стран мира, артиллерийский и ракетный комплексы, современное стрелковое оружие, боеприпасы, бронетехника, самолеты, специальные средства защиты, различные виды тренажеров и многое другое.