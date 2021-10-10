Дочь известного политика в Азербайджане: "Мой кузен изнасиловал меня"
Дочь известного политика, заместителя председателя партии Народного Фронта Азенрбайджана Фуада Гахраманлы Санай Гахраманлы (Ягмур) заявила, что ее изнасиловал двоюродный брат Аскер Агаев.
Она написала, что инцидент произошел год назад, и спустя два дня после этого она заявила об этом в полицию: «В ходе расследования я сделала все необходимое для того, чтобы представить все доказательства. 24 августа 2020 года я встречалась со своим адвокатом Зибейдой Садыговой. Уже было поздно, поэтому, когда я говорила с матерью, она мне сказала, чтобы я пошла к тете Сурайе Агаевой. Она жила в центре города, и территориально я находилась ближе к ее дому, нежели к своему. Тетя с семьей в неделю по нескольку дней проводили в Бейлагане. Когда я к ним пришла, дома был только двоюродный брат».
Согласно заявлению С.Гахраманлы, двоюродный брат дал ей выпить что-то, после чего изнасиловал ее: «Он протянул мне что-то и сказал выпей, попробуй. Сказал, мне на вкус не понравилось, посмотри, как тебе?» Он сказал что-то в этом роде и протянул мне стакан. Я сделала пару глотков и сразу же после этого на меня напала ужасная слабость. Я смутно помню только обрывки фраз и эпизодов. Утром я пришла в себя и, обернувшись, увидела рядом с собой Аскера. Этот день мне запомнился только болью и кровью. Он говорил мне, что ничего не случилось, якобы, я вырвала и он помог с меня снять одежду».
Санай Гахраманлы отметила, что ее двоюродный брат признался в том, что совершил эти действия: «Чтобы узнать у него правду, я просто солгала ему, сказала, что я все помню и заставила его признаться. Наконец, он все мне сам рассказал (конечно, были моменты, где он врал). Единственное его оправдание было «я подумал, что и ты этого хочешь».
Ясамальская районная прокуратура дважды закрывала дело ввиду «недостаточности доказательств». Хотя в материалах по уголовному делу было минимум 3 заключения медицинской экспертизы, подтверждающих совершенное преступление. Наконец, два дня назад Апелляционный суд направил дело обратно на расследование».
Отметим, что несовершеннолетняя Санай Гахраманлы сама поведала общественности о случившемся в социальных сетях. Ранее С.Гахраманлы обвинил своего отца Фуада Гахраманлы в насилии в отношении своей матери. Скандальная история вокруг семьи Гахраманлы несколько лет назад стала достоянием общественности. После чего Ф.Гахраманлы заявил об отставке, но из политики не ушел и по сей день принимает активное участие в политических процессах.