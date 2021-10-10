Дочь известного политика в Азербайджане: "Мой кузен изнасиловал меня"

Она написала, что инцидент произошел год назад, и спустя два дня после этого она заявила об этом в полицию: «В ходе расследования я сделала все необходимое для того, чтобы представить все доказательства. 24 августа 2020 года я встречалась со своим адвокатом Зибейдой Садыговой. Уже было поздно, поэтому, когда я говорила с матерью, она мне сказала, чтобы я пошла к тете Сурайе Агаевой. Она жила в центре города, и территориально я находилась ближе к ее дому, нежели к своему. Тетя с семьей в неделю по нескольку дней проводили в Бейлагане. Когда я к ним пришла, дома был только двоюродный брат».

Согласно заявлению С.Гахраманлы, двоюродный брат дал ей выпить что-то, после чего изнасиловал ее: «Он протянул мне что-то и сказал выпей, попробуй. Сказал, мне на вкус не понравилось, посмотри, как тебе?» Он сказал что-то в этом роде и протянул мне стакан. Я сделала пару глотков и сразу же после этого на меня напала ужасная слабость. Я смутно помню только обрывки фраз и эпизодов. Утром я пришла в себя и, обернувшись, увидела рядом с собой Аскера. Этот день мне запомнился только болью и кровью. Он говорил мне, что ничего не случилось, якобы, я вырвала и он помог с меня снять одежду».

Санай Гахраманлы отметила, что ее двоюродный брат признался в том, что совершил эти действия: «Чтобы узнать у него правду, я просто солгала ему, сказала, что я все помню и заставила его признаться. Наконец, он все мне сам рассказал (конечно, были моменты, где он врал). Единственное его оправдание было «я подумал, что и ты этого хочешь».

Ясамальская районная прокуратура дважды закрывала дело ввиду «недостаточности доказательств». Хотя в материалах по уголовному делу было минимум 3 заключения медицинской экспертизы, подтверждающих совершенное преступление. Наконец, два дня назад Апелляционный суд направил дело обратно на расследование».

Отметим, что несовершеннолетняя Санай Гахраманлы сама поведала общественности о случившемся в социальных сетях. Ранее С.Гахраманлы обвинил своего отца Фуада Гахраманлы в насилии в отношении своей матери. Скандальная история вокруг семьи Гахраманлы несколько лет назад стала достоянием общественности. После чего Ф.Гахраманлы заявил об отставке, но из политики не ушел и по сей день принимает активное участие в политических процессах.