ЧМ-2022: Азербайджан против Сербии без Махира Эмрели

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Белграде начнется отборочный матч чемпионата мира-2022 между футбольными сборными Сербии и Азербайджана.

Судить встречу будет бельгийская бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Это седьмой и предпоследний матч для сборной Азербайджана в нынешнем отборочном цикле. В шести предыдущих играх наша команда набрала 1 очко, сыграв вничью на выезде с Ирландией. При этом в родных стенах сборная Азербайджана играет из рук вон плохо – три поражения с общим счетом 2:9.

Перед игрой с Сербией сборная Азербайджана понесла серьезную потерю. Тест на COVID-19 нападающего Махира Эмрели дал положительный результат. Футболист варшавской «Легии» чувствует себя хорошо, но сегодняшний матч пропустит.

Также сегодня в группе «А» состоится матч Португалия – Люксембург. Он будет проходить параллельно.

Турнирное положение:

1.Сербия – 14 очков, разница мячей 13-7 (6 матчей)

2.Португалия – 13, 11-4 (5)

3.Люксембург – 6, 5-9 (5)

4.Ирландия – 5, 8-8 (6)

5.Азербайджан – 1, 3-12 (6).