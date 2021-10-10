Посол Германии призвал «Азерсу» к прозрачности
«Мы не верим в большие компании, которые зависят от государственных субсидий, не могут наладить контакт с местными общинами и являются балластом для экономики».
Как сообщает «Туран», об этом на «Форуме по устойчивости 2021», организованном германо-азербайджанской торговой палатой, сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг. Форум был посвящен устойчивому развитию водной инфраструктуры.
Он отметил, что верит в рыночную экономику.
«В Германии профильные компании, успешно функционируя в своих сферах, превратились в мировых лидеров. Для обеспечения инноваций следует выделять средства. Сложно убедить немецкие компании, так как первым их условием является прозрачность структуры. Потому призываю ОАО «Азерсу» объединить наши усилия, добиться прозрачности и обеспечения чистой питьевой воды», - сказал он.