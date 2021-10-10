Посол Германии призвал «Азерсу» к прозрачности

«Мы не верим в большие компании, которые зависят от государственных субсидий, не могут наладить контакт с местными общинами и являются балластом для экономики».

Как сообщает «Туран», об этом на «Форуме по устойчивости 2021», организованном германо-азербайджанской торговой палатой, сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг. Форум был посвящен устойчивому развитию водной инфраструктуры.