Посол Германии в Азербайджане о ситуации вокруг Охчучай: «Я связался с офисом Ильхама Алиева…»

Несколько месяцев назад haqqin.az опубликовал серию статей о трансграничном загрязнении реки Охчучай, протекающей из Армении в Азербайджан и впадающей в реку Араз. Как отмечалось в наших публикациях, источником загрязнения, достигшего критического уровня, являются два армянских предприятия горнодобывающей промышленности, расположенные в Сюникской области (Западный Зангезур), - Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и Кафанский горно-обогатительный комбинат.

Река Охчучай является левым притоком реки Араз. Ее большая часть находится в Сюникской области Армении, как ныне называют в этой стране исторический регион Зангезур. Нижнее течение реки протекает через Зангилан - недавно освобожденные от армянской оккупации территории и впадает в Араз. И именно в эту реку сбрасываются сточные воды двух месторождений, расположенных в русле этой реки на армянской стороне, что создает проблему загрязнения не только самой этой реки, но и Араза, куда она впадает. Общеизвестно, что большая часть солей тяжелых металлов попадает в окружающую среду в результате деятельности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Это дает основание полагать, что одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в Армении, расположенное в Сюникской области в истоке реки Охчучай (называемой в Армении рекой Вохчи), сбрасывает отходы производства непосредственно в реку без какой-либо предварительной обработки, что не соответствует никаким экологическим нормам.

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг в интервью «Туран» прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг Охучай.

Посол отметил, что после завершения войны между Азербайджаном и Арменией стали известны различные проблемы.