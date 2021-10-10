Армению сотрясает новый коррупционный скандал вокруг Министерства обороны

Земельный участок бывшей воинской части в Степанаване, находившийся на балансе Минобороны Армении, в 2008 году был незаконно отчужден должностными лицами оборонного ведомства, сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что 6 гектаров территории воинской части были проданы за 58 млн армянских драмов, что в пересчете составляет чуть более 121 141 доллара. Договор о купле-продаже участка был подписан в марте 2008 года с Комитетом кадастра недвижимости.

Спустя месяц комитету было выдано свидетельство о праве собственности на землю.

По факту незаконной продажи участка возбуждено уголовное дело.