Иранский генерал анонсирует новую стратегию на границе с Азербайджаном

«Израиль отчаянно пытается организовать группу для сбора информации об Иране с помощью соседних стран под видом экономической деятельности, но не знают, что исламская революция уже пустила корни среди народов региона» , - заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Аббас Нилфорушан.

По мнению высокопоставленного военного иранской армии, страна граничит с 15 странами и не рассматривает кого-то в качестве угрозы, при этом добавив, что маленькие страны не должны попадать под влияние США.

Нилфорушан отметил, что Иран отвечает дружелюбно на угрозы, но готовит новую военную стратегию на границе с Азербайджаном: «Мы не можем принять присутствие наших врагов в соседних странах. Это неприемлемо для нас, и мы должны обеспечить собственную безопасность. В связи с этим сухопутные войска КСИР внедрили новую стратегию на северо-западе Ирана. Мы будем сражаться с нашими врагами везде, где необходимо».