Бывший глава Моссада: "Иран не будет спать спокойно"
Бывший глава «Моссада» Йоси Коэн заявил, что Иран не приблизился к созданию ядерного оружия, передает Jerusalem Post.
Коэн сказал, что позиция Ирана ослабла, потому что пользуется меньшей поддержкой со стороны иностранных государств, чем раньше.
По словам экс-главы «Моссада», в случае разработки Ираном ядерного оружия, Израиль должен «суметь остановить его в одиночку». Для этого он предложил продолжать наносить удары по ядерным реакторам в Сирии и Ираке, заявив, что «Иран не будет спать спокойно».
В своем интервью Коэн также поделился сенсационными данными о том, что в 2018 году «Моссад» переправил весь ядерный архив Ирана в Израиль, в котором упоминались три ранее неизвестных ядерных объекта на территории страны.