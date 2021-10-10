Бывший глава Моссада: "Иран не будет спать спокойно"

Коэн сказал, что позиция Ирана ослабла, потому что пользуется меньшей поддержкой со стороны иностранных государств, чем раньше.

По словам экс-главы «Моссада», в случае разработки Ираном ядерного оружия, Израиль должен «суметь остановить его в одиночку». Для этого он предложил продолжать наносить удары по ядерным реакторам в Сирии и Ираке, заявив, что «Иран не будет спать спокойно».

В своем интервью Коэн также поделился сенсационными данными о том, что в 2018 году «Моссад» переправил весь ядерный архив Ирана в Израиль, в котором упоминались три ранее неизвестных ядерных объекта на территории страны.