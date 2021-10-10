Фарид сделал карьеру певца в Голландии, критикуя войну Армении с Азербайджаном

В качестве аргумента зачастую приводилось то, что Азербайджан находился в состоянии войны с Арменией. Так в свое время поступила и мать набирающего популярность в Нидерландах молодого певца Фарида Отели.

В начале нулевых многие азербайджанцы, уезжающие из страны в Европу в поисках лучшей жизни, придумывали всякие невероятные истории про Азербайджан. В надежде вызвать жалость у европейских миграционных чиновников и получить заветное политическое убежище, беженцы рассказывали о "невыносимых условиях жизни" и об «угрозах», с которыми они сталкивались в Азербайджане.

Женщина вместе со своим девятилетним сыном уехала из Азербайджана в Россию, а затем переехала в Нидерланды, заявив, что опасается за безопасность сына из-за войны Азербайджана с Арменией. В тот период неискушенные голландские чиновники едва могли различить правду от лжи, полагая, что Азербайджан - это восточная страна, в которой правит бал исламский фундаментализм и политический радикализм.

Примечательно, что спустя годы, когда Азербайджан победил в войне с Арменией и освободил свои оккупированные территории, повзрослевший Фарид продолжает рассказывать, что не может избавиться от травм детства, приобретенных в Азербайджане.

В интернет подкасте Mental Health Club с известными в Нидерландах психологами Танназом и Дилеком, Фарид рассказывает, что он до сих пор не может найти душевный покой и ему трудно доверять людям.

«Я всегда о чем-то думаю. В моей голове многое происходит. В результате я не могу расслабиться и посмотреть фильм, и иногда я думаю, что это из-за вещей, которые произошли в прошлом», - рассказывает в передаче Фарид.

Фарид также жалуется на то, что после переезда в Нидерланды он жил в четырех Центрах для просителей убежища, где постоянно были драки, самоубийства и плач матерей.

«Произошло много всего, что я не могу описать. Но эти жестокости время от времени всплывают в моей памяти», - сказал он.

Певец также рассказал, что в детстве над ним издевались сверстники, что наложило отпечаток на его сознании. Но теперь все его бывшие обидчики завидуют его успеху.